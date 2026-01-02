David Jurasek está a negociar a rescisão do contrato com o Besiktas depois de ter sido cedido pelo Benfica no arranque da temporada. O clube de Istambul divulgou esta sexta-feira a lista de convocados para a realização de um estágio, mas deixou o checo de fora.

Rafa Silva, Jota Silva e Tiago Djaló chamados para estágio

O lateral tem vindo a perder espaço na equipa comandada por Sergen Yalçin e agora parece ter chegado mesmo a uma situação limite e já não vai viajar com a equipa para Antalya, para um estágio no Campo de Treinos Kadromuz.

A informação foi adiantada pelo clube turco que justifica a ausência do lateral checo e do sueco Jonas Svensson pelo facto dos jogadores estarem a negociar as respetivas desvinculações.

Jurasek até começou a temporada como titular, mas desde outubro participou em apenas seis jogos, somando poucos minutos no último mês de dezembro.

O Besiktas só volta a jogar no próximo dia 15 de janeiro, mas a equipa vai realizar um estágio em Antalya para preparar-se para a ponta final da temporada.

No Benfica Jurasek também não terá espaço, uma vez que, além de Samuel Dahl e Obrador, o Benfica já reforçou a posição com a recente contratação de Sidny Cabral.