O Maccabi Haifa, primeiro adversário do Benfica no Grupo H da Liga dos Campeões, venceu por 4-1 na receção ao Maccabi Netanya, em jogo da segunda jornada do campeonato israelita.

O Maccabi Netanya chegou à vantagem pelo sérvio Igor Zlatanovic, aos 21 minutos, mas o Maccabi Haifa, bicampeão israelita, deu a volta com um hat-trick de Omer Atzili e um golo a fechar de Tjaron Chery.

Com este triunfo, o Maccabi Haifa somou os primeiros três pontos na prova, depois de ter adiado para terça-feira o jogo da jornada inaugural com o Bnei Sakhanin, para se concentrar no play-off da Liga dos Campeões com o Estrela Vermelha.