Nicolas Otamendi e Gianluca Prestianni vão regressar mais cedo ao Benfica depois do selecionador argentino, Lionel Scaloni, ter abdicado dos dois treinos que estavam previstos a seguir ao particular com Angola que está marcado para sexta-feira.

As muitas baixas na seleção campeã do Mundo, a sobrecarga de jogos e a longa viagem de ida e volta até Luanda [sete horas] levou o selecionador a optar por libertar os jogadores mais cedo, logo a seguir ao jogo de preparação que está inserido na celebração dos 50 anos de independência de Angola.

A seleção celeste tem estado a treinar em Alicante, no Estádio do Elche, viaja quinta-feira para Luanda, mas, depois do jogo, os jogadores já não terão de regressar a Espanha, como estava inicialmente previsto.

Assim, Nicolas Otamendi, um dos mais experientes da seleção da Argentina, bem como Prestianni, que se estreia na seleção principal, depois de um bom desempenho no Mundial de Sub-20, vão regressar a Lisboa mais cedo e integrar a preparação para o duelo com o Atlético, jogo relativo à IV eliminatória da Taça de Portugal que está marcado para 21 de novembro.