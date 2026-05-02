Otamendi e Richard Ríos são baixas para a receção do Benfica ao Sp. Braga, em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga e penúltimo jogo do campeonato. O capitão encarnado viu vermelho direto frente ao Famalicão, aos 53 minutos, enquanto o médio somou o nono amarelo.

Ora, se o calendário encarnado já antevia jogos difíceis, as ausências de duas peças importantes do esquema tático de José Mourinho complicam as coisas para o Benfica. Por outro lado, o Sp. Braga vai jogar ao Estádio da Luz depois de uma deslocação, também complicada, ao reduto do Friburgo, em jogo a contar para a segunda mão das meias-finais da Liga Europa.

O Benfica-Sp.Braga está marcado, recorde-se, para dia 10 de maio.