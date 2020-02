Gabriel passa por um momento difícil no Benfica, com um problema ocular e sem perspetivas sobre a data de regresso à competição. Foi neste contexto que a mulher do médio brasileiro, Camila Magdalena, recorreu às redes sociais para publicar uma mensagem de apoio ao marido.

«Nunca se esqueçam que atrás de um jogador existe um pai, um marido, um filho, um ser humano... Neste caso, um ser humano que está sempre disposto a ajudar todos à sua volta e com quem também tenho muito orgulho em dividir a vida! Você é enorme, amor, e Deus é maior ainda! Eu e Luca somos apaixonados por você!», escreveu Camilla Magdalena na conta pessoal no Instagram.