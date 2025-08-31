Fredrik Aursnes, jogador do Benfica, na flash interview da Sport TV após o triunfo frente ao Alverca (2-1), para a quarta jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Especialmente na segunda parte, foi um jogo difícil. Lutámos para criar boas oportunidades e depois do vermelho tivemos de defender e tentar segurar os três pontos, o que conseguimos. Sofremos um golo, mas no fim conseguimos os três pontos. Podemos fazer melhor, mas pelo menos vencemos».

Fechar ciclo com vitória

«Num dia mau, conseguimos, pelo menos, os três pontos. Podemos retirar coisas boas da primeira parte, controlámos bem o jogo. Ficamos com os três pontos e temos de continuar».

Segredo para jogar sempre bem

«Não acho que tenha jogado assim tão bem hoje, para ser sincero. Tento ser o mais consistente possível e dou sempre o meu melhor».