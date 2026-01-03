José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Estoril por 3-1:

[Sobre o porquê de Aursnes ter começado no banco]

«Tem um problema que se arrasta há algum tempo e a acumulação de jogos não ajuda. Quisemos evitar que ele jogasse, mas com o resultado em 2-1 e com poucas opções para estabilizar o jogo e no momento em que meto o Sidny, que é sempre um ponto de interrogação na estreia, tinha de tentar equilibrar do outro lado. Se as coisas não estivessem a correr bem pela esquerda, tinha um jogador na direita que me fechava o espaço interior. Jogou 15 ou 20 minutos sem grande esforço. Mas é um jogador de risco neste momento.»