Javier Balboa, antigo jogador do Benfica e do Real Madrid, agora comentador do programa El Chiringuito de Jugones, diz que Florentino Luís é um bom jogador», mas precisa de «evoluir» e de ganhar «mais rodagem» para chegar a um clube como o Real Madrid.

«É um bom jogador, um futebolista jovem, mas ainda tem de mostrar. Destacou-se este ano porque fez alguns bons jogos, mas precisa de muito mais rodagem. Há que ter um pouco de calma e acompanhar a evolução do jogador», destacou o médio que também jogou no Beira-Mar e no Estoril em declarações ao site Bernabéu Digital.

O antigo internacional da Guiné-Equatorial também comentou a possibilidade do clube merengue contratar Haaland ao Borussia Dortmund. Neste caso, o antigo jogador também coloca algumas reticências. «O Madrid tem um plantel de quase quarenta jogadores, mas continuam a sair notícias de possíveis contratações. Além disso, há uma crise económica provocada pelo coronavírus. É uma operação complicada porque agora é não é fácil pagar os 90 ou 100 milhões que ele possa custar e não é nada fácil negociar com o empresário dele [Mino Raiola]», começou por destacar.

Balboa defende ainda que o Real Madrid tem muitos jogadores emprestados que tem de valorizar. «O Madrid tem vários jogadores cedidos como Achraf, Odegaard, Reguillón e muito outros, mas tem sempre essa necessidade de ir buscar caras novas às grandes equipas», acrescentou ainda.