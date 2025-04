O Benfica recebe o AVS na tarde deste domingo, na 31.ª jornada da Liga. Na antevisão ao encontro, na tarde deste sábado, Bruno Lage apontou a um adversário «ferido».

«Concentração máxima, estamos a entrar em momentos muito importantes. É um jogo em casa, com o apoio dos nossos adeptos e é importante perceber que nem sempre é possível marcar aos 40 segundos ou estar a vencer por 3-0 aos 15 minutos. Com o apoio dos nossos adeptos, a equipa não fica ansiosa.»

«Sobre o AVS, vejo uma equipa ferida pela forma como sofreu o golo do empate com o Casa Pia. Estamos empenhamos e motivados para dar continuidade ao bom momento. Qualquer distração pode-nos penalizar, a concentração tem de ser máxima», referiu, em conferência de imprensa.

Questionado sobre o eventual deteriorar de elo com Rui Costa caso não conquiste a Liga, Bruno Lage foi claro: «Voto de confiança? Não falamos disso. Tenho contrato para a próxima época. Mas, claro, quero conquistar títulos».

Sobre Leandro Barreiro, o treinador do Benfica desdobrou-se em elogios ao médio luxemburguês.

«Recordo-me do que aconteceu contra o Tirsense, pela velocidade do Leandro Barreiro, num lance em que faz golo. É um soldado que adoro, seja a titular ou a partir do banco. Há que ter atenção ao contributo dele a partir do banco. Coloca sempre os objetivos da equipa em primeiro e tem feito um trabalho incansável.»

«Sobre o Renato Sanches, está a evoluir de forma positiva», terminou.

O Benfica encara a receção ao AVS com o objetivo de retomar a liderança isolada da Liga. Por agora, as águias são vice-líderes, com 72 pontos, igualadas pelo líder Sporting.

Por sua vez, o AVS ocupa o lugar de play-off de manutenção (16.º), com 24 pontos, a dois do Estrela da Amadora (15.º), e com três de vantagem sobre os “aflitos” Boavista e Farense.

O Benfica-AVS vai contar com arbitragem de Carlos Macedo, está agendado para as 18h deste domingo e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.