Na tarde desta quinta-feira, Leandro Barreiro fez a delícia dos adeptos do Benfica no Centro Comercial Colombo, distribuindo autógrafos e desdobrando-se em fotografias.

«Sabemos que o contacto com os adeptos é muito importante, são eles que nos apoiam, fora e dentro de campo. É importante fazer os adeptos felizes e dar-lhes estes momentos especiais», reconheceu o médio, em declarações aos jornalistas.

Sobre os reforços de inverno, o internacional pelo Luxemburgo deu um parecer positivo.

«Estamos a trabalhar para integrá-los da melhor maneira. A primeira impressão é positiva. No Benfica estamos habituados a jogar de três em três dias, a exigência é sempre alta. É trabalhar e pensar no próximo jogo, fazendo o melhor para ganhar», afirmou.

Leandro Barreiro comentou ainda os poucos minutos nas últimas partidas: «O importante é dar o máximo para ajudar a equipa, mostrar as nossas capacidades e respeitar as decisões do treinador».

Por fim, e quando questionado sobre o FC Porto-Sporting de sexta-feira, o médio desvalorizou o clássico.

«Temos de ganhar os nossos jogos, não podemos influenciar os outros. Estamos focados na nossa qualidade. Estou focado no jogo de sábado [contra o Moreirense]. O mais importante é ganharmos o nosso jogo», rematou.

Leandro Barreiro chegou ao Benfica no verão, proveniente dos alemães do Mainz. Por agora totaliza 24 partidas, 1030 minutos, três golos e duas assistências.