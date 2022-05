O Basaksehir despediu-se esta segunda-feira de Pizzi, anunciando o final do período de empréstimo do Benfica e desejando a melhor sorte para o médio português.

«O contrato de empréstimo de Pizzi, que jogou com sucesso com a nossa camisola, terminou. Agradecemos ao futebolista português pelos seus esforços para com o nosso clube e desejamos-lhe sucesso no resto da sua carreira», lê-se na mensagem publicada no site oficial do clube turco.

Pizzi, que tem contrato com o Benfica até 2023, foi cedido ao Basaksehir em janeiro, participou em dez jogos, num total de 256 minutos, em que marcou um golo e fez uma assistência.