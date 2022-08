O Benfica está a caminho da Polónia, onde esta quarta-feira vai defrontar o Dínamo Kiev, com David Neres nos convocados de Roger Schmidt para o jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O extremo brasileiro foi poupado nos últimos jogos com o Midtjylland e Casa Pia devido a problemas musculares, mas, aos que tudo indica, está apto para defrontar os ucranianos esta quarta-feira naquele que será um segundo passo determinante para as aspirações do Benfica na corrente temporada.

A comitiva encarnada, lidera pelo presidente Rui Costa, chegou bem cedo ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e levantou voo pelas 9h00, rumo a Lodz.

Roger Schmidt, em conferência de imprensa, marcada para as 17h45 de Lisboa, vai fazer a antevisão do jogo com o Dínamo Kiev, antes do treino que está previsto para o Municipal de Lodz.