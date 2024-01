Oficializado pelo Benfica na noite da última quinta-feira, Marcos Leonardo escolheu um número de camisola até certo ponto atípico para um jogador contratado para ser uma referência ofensiva: o dorsal 36.

A simbólica 9, é bem verdade, já pertence ao compatriota Arthur Cabral, que também chegou esta temporada, proveniente dos italianos da Fiorentina. Já os concorrentes Tengstedt e Musa têm nas costas 19 e 33, respetivamente.

Comprado por 18 milhões de euros, o jovem goleador de 20 anos preferiu uma opção nostálgica, tendo recordado o seu início de trajetória na equipa principal do Santos.

Foi com o número 36 que Marcos Leonardo fez o seu primeiro golo como jogador profissional. Tinha 17 anos e marcou na vitória santista por 3-2 frente ao Goiás, a 4 de outubro de 2020, no Brasileirão.

Somente em 2022 que o novo reforço encarnado assumiu o tradicional número 9 do Peixe, logo depois da saída do companheiro Léo Baptistão para os espanhóis do Almería.

Marcos Leonardo, recorde-se, assinou com o Benfica até junho de 2029 e ficou assegurado com uma cláusula rescisória de 150 milhões de euros.