Roger Schmidt não falou com a RTP nem esteve presente na sala de imprensa para falar aos jornalistas após a vitória do Benfica frente ao Famalicão, na quarta ronda da Taça, no último sábado.



Segundo explicou o clube encarnada ao Maisfutebol e à TVI, a ausência do técnico da sala de imprensa deve-se ao facto de não ter sido assegurada a presença de um intérprete para tradução. Depois de o alemão ter sido questionado em português na véspera do encontro, o que obrigou a que o diretor de comunicação fizesse a tradução, o Benfica solicitou à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a presença de um tradutor na Luz, mas o organismo respondeu que a responsabilidade pertencia ao emblema organizador do jogo.



Não foi possível garantir a presença do intérprete para tradução atempadamente, daí que a conferência de imprensa não se tenha realizado.



No que respeita à ausência da flash-interview da RTP, um dos canais que tinha os direitos de transmissão da partida em conjunto com a SportTV, o Benfica esclarece que apenas presta declarações a um dos broadcasters da partida, à semelhança do que acontecia no ano passado.