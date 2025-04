O Benfica escorregou na Liga ao empatar, no domingo, diante do Arouca (2-2), em pleno Estádio da Luz, num resultado que voltou a baralhar as contas para o título e que levou vários jogadores do plantel de Bruno Lage a reagir nas redes sociais.

«Não foi o resultado que merecíamos, e custa. Mas seguimos de cabeça erguida, porque ainda está tudo em aberto. Só dependemos de nós. E vamos dar tudo - em cada jogo, em cada lance, até ao último minuto. Acreditamos muito!», escreveu Florentino Luís na conta pessoal do Instagram.

Álvaro Carreras foi ainda mais contundente, alinhando com o comunicado que o Benfica emitiu no final do jogo, para escrever «contra tudo e contra todos» também no Instagram.

Já Orkun Kökcü admite um «pequeno contratempo», mas também recorda que a questão do título está nas mãos do Benfica, numa story publicada na mesma rede social.