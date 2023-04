Horas após a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Inter, João Mário dirigiu-se aos adeptos do Benfica, através das redes sociais. O internacional português salientou o «orgulho» pela prestação dos encarnados na Champions e apontou o foco para o campeonato nacional.



«Terminou ontem a nossa grande participação na Liga dos Campeões e orgulhoso por todo o nosso trajeto. Foco total no principal objetivo e juntos, será possível», escreveu nas redes sociais.



O próximo desafio das águias é contra o Estoril, às 18h00, do próximo domingo. O Benfica lidera, recorde-se, a Liga com 71 pontos, mais quatro que o FC Porto, e mais seis que o Sp. Braga.