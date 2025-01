Adeptos do Benfica juntaram-se no exterior junto ao Estádio Municipal de Rio Maior para dirigir insultos aos jogadores do Benfica, após a derrota diante do Casa Pia (1-3), em jogo da 19.ª jornada da Liga.

O autocarro estava estacionado perto do balneário e o trajeto era curto para os jogadores, mas, mesmo assim, não deixaram de ouvir palavras menos bonitas dos adeptos que estavam separados do parque de estacionamento, por uma barreira metálica. Além do tradicional «joguem à bola...», os jogadores foram também bombardeados com os palavrões da ordem nesta situações.

Arthur Cabral foi um dos mais visados, até porque parou para dar autógrafos e demorou mais tempo a chegar ao autocarro. O treinador Bruno Lage foi outro dos visados, uma vez que a sala de imprensa, improvisada num contentor situado no mesmo parque de estacionamento, também estava a poucos metros da cerca que separava os adeptos.

O autocarro acabou por sair do estádio, pouco antes das 21 horas, sob forte escolta policial.