Pedro Machado, treinador-adjunto de José Mourinho no Benfica, apanhou um jogo de suspensão e foi multado em 2.040 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O adjunto das águias foi expulso depois de se envolver num bate-boca com Marco Aurélio Santos, diretor para o futebol do Casa Pia, na partida da última segunda-feira, que terminou empatada a um golo.

«Saiu deliberadamente da área técnica e envolveu-se num bate boca com um elemento do banco adversário, provocando um conflito nessa mesma zona.» E de acordo com informação recebida pelo quarto árbitro e árbitro assistente número 1, o Sr. Marco Santos do Clube A vinha com uma bola na mão para entregar ao quarto árbitro, sendo que o Sr. Pedro Machado do Clube B tentou tirar-lhe a bola, dizendo "Dá a m**** da bola, c******!". O Sr. Marco Santos respondeu-lhe: "O que é que tu queres, c******? Vai-te sentar!", criando um momento de conflito entre vários elementos dos bancos técnicos», escreveu o árbitro Hélder Carvalho no relatório do jogo.

O dirigente dos gansos foi multado em 2.040 euros, no entanto, a sua defesa garantiu que «a factualidade descrita não corresponde à realidade».

«Com efeito, conforme resulta do suporte vídeo junto aos autos, o Exmo. Senhor Marco Santos foi previamente provocado por elemento do banco adversário, tendo inclusivamente sido alvo de contacto físico ao nível do pescoço. A sua intervenção limitou-se a reagir a tal atuação, questionando o sucedido, não tendo desencadeado qualquer conflito de forma deliberada. Nos termos do Regulamento Disciplinar da LPFP, a eventual responsabilidade disciplinar deve ser aferida à luz do princípio da culpa e do enquadramento concreto da conduta, não podendo ser imputada ao arguido uma infração quando este atua em reação a provocação e contacto físico ilegítimos de terceiro. Nestes termos, e em face da inexistência de comportamento disciplinarmente censurável, deve o presente processo ser arquivado», alegou.

Ainda quanto aos jogos da última jornada, além das multas avultadas que o FC Porto terá de pagar, importa referir que o Sporting foi multado em 4.080 euros por atrasos de três minutos, sem justificação, tanto na primeira como na segunda parte do duelo com o Santa Clara.