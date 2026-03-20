Afinal, José Mourinho vai poder estar no banco na receção do Benfica ao Vitória de Guimarães, este sábado, depois de um tribunal ter aceitado uma providência cautelar apresentada pelo treinador, segundo apurou o Maisfutebol.

Recordamos que o treinador do Benfica tinha sido um punido com um jogo de castigo [já cumprido na deslocação a Arouca], mas também com onze dias de suspensão na sequência dos incidentes que se verificaram no clássico com o FC Porto, na 25.ª jornada da Liga.

O técnico recorreu da decisão na quarta-feira junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), mas, devido à impossibilidade de ser constituído um colégio arbitral em tempo útil, a contestação, acompanhada de uma providência cautelar, foi direcionada para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), que suspendeu agora os efeitos do castigo.

A partir daqui, caso o Benfica assim o entenda, o treinador poderá estar este sábado no banco de suplentes este sábado.

Na semana passada, o Benfica anunciou que ia recorrer das decisões da secção profissional do CD da FPF junto do pleno do mesmo órgão, que não deu provimento ao apelo do clube, motivando, depois, José Mourinho a contestar no TAD.

Apesar do recurso ter efeitos suspensivos, o Maisfutebol apurou que o Benfica está ainda a equacionar a presença do treinador do banco, uma vez que se começar já a cumprir a suspensão, a partir deste sábado, Mourinho terminará a suspensão no período em que a Liga vai estar interrompida para os jogos da seleção. Um eventual adiamento, pode depois abranger outros jogos.