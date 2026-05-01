Benfica
Há 30 min
Benfica ainda sem Tomás Araújo em Famalicão
Defesa-central ainda recupera de uma lesão que o levou a ser substituído no dérbi com o Sporting
Defesa-central ainda recupera de uma lesão que o levou a ser substituído no dérbi com o Sporting
Fora das opções desde a lesão no dérbi com o Sporting em Alvalade, Tomás Araújo não viajou com a comitiva do Benfica para o norte do país, onde a equipa de José Mourinho defrontam o Famalicão neste sábado ao final da tarde.
Assim, o técnico das águias deve voltar a apostar na dupla Otamendi/António Silva na partida da 32.ª jornada da Liga.
Recorde-se que o Benfica chega a esta ronda no segundo lugar a sete pontos do FC Porto e dois pontos à frente do Sporting.
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TAGS: Benfica Liga Tomás Araújo Famalicão
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