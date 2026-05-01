Fora das opções desde a lesão no dérbi com o Sporting em Alvalade, Tomás Araújo não viajou com a comitiva do Benfica para o norte do país, onde a equipa de José Mourinho defrontam o Famalicão neste sábado ao final da tarde.

Assim, o técnico das águias deve voltar a apostar na dupla Otamendi/António Silva na partida da 32.ª jornada da Liga.

Recorde-se que o Benfica chega a esta ronda no segundo lugar a sete pontos do FC Porto e dois pontos à frente do Sporting.