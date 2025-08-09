Tomás Araújo e Aktürkoglu continuam no boletim clínico de Bruno Lage, a três dias da receção ao Nice, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões (2-0). Por isso, a dupla falhou o treino deste sábado – Tomás Araújo realizou treino individualizado, enquanto Aktürkoglu fez tratamento a uma entorse no tornozelo direito.

Tomás Araújo não compete desde maio, acompanhando Alexander Bah, Manu Silva, Nuno Félix e Bruma no boletim clínico. Por sua vez, Aktürkoglu sentiu problemas físicos na antecâmara do jogo em Nice.

No regresso da folga, o restante grupo esteve às ordens de Bruno Lage no Seixal.

O Benfica recebe o Nice na terça-feira, às 20 horas, no Estádio da Luz.

