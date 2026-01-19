O Benfica estava pronto para pagar entre 10 e 12 milhões de euros por Wesley, mas vê-se agora mais distante na tentativa de contratar o extremo brasileiro.

Segundo apurou o Maisfutebol, o Al Nassr resolveu mudar nos últimos dias o valor pedido pelo jovem jogador, cuja nova avaliação de mercado está acima dos 15 milhões de euros.

Com o cenário atual, o negócio com os sauditas dificilmente tem pernas para andar, uma vez que os encarnados não estão dispostos a desembolsar tanto pelo internacional brasileiro sub-21.

Neste momento, o Benfica, recorde-se, trabalha em paralelo para garantir o regresso de Rafa, que tem marcha de saída dos turcos do Besiktas. É a prioridade para reforçar o ataque.

Wesley, de 20 anos, recentemente foi colocado na lista de negociáveis do Al Nassr por Jorge Jesus. Há mais interessados na Europa, mas, por enquanto, nenhuma oferta oficial foi enviada ao emblema de Riade.

