(artigo atualizado)

O Benfica fechou a contratação de Patrick Dippel para a posição de diretor de scouting. Trata-se de um alemão, de 45 anos, que tem 20 anos de experiência em diferentes projetos de análise, sendo reconhecido como pioneiro no uso de Inteligência Artificial e análise de dados no scouting.

Licenciado em Ciência Política pela Universidade de Bona, entrou no futebol através do projeto «Observação para o Campeonato do Mundo de 2006», da Universidade de Desporto de Colónia.

Durante essa primeira experiência criou perfis dos jogadores da seleção da Costa Rica (primeiro adversário da seleção alemã), tendo ainda desenvolvido análise em vídeo do futebol da própria seleção.

Depois disso, em 2008, começou a trabalhar na empresa MasterCoach Int., uma plataforma de análise com recurso a dados e a sistema de vídeo computadorizado, na qual fazia análise para as seleções alemãs sub-17, sub-18, sub-19 e sub-21.

Ficou seis anos na MasterCoach Int, que depois mudou de nome para Prozone, tendo mais tarde, já enquanto chefe de análise, desenvolvido projetos para a Federação Alemã, a Federação Holandesa, a Federação Suíça, a Liga Suíça, a Superliga Chinesa, o Bayern Munique, o Bayer Leverkusen e o Young Boys.

Em 2017 chegou ao Bayern Munique, no qual começou por fazer análise para as camadas jovens, para mais tarde trabalhar também como analista da equipa principal. Seguiram-se o Sturm Graz, o Uerdingen, o Hamburgo e o Basileia.

Recorde-se que no último debate antes da segunda volta com João Noronha Lopes, Rui Costa disse que o dossier do chief scout estava praticamente fechado e justificou por que razão não revelava o nome. «A pessoa está empregada e se eu não ganhar as eleições essa pessoa vai continuar onde está, naturalmente. Mas está tudo apalavrado e é um ótimo chief scout.»

Ora, o presidente dos encarnados não se referia a Dippel, que deixou o Basileia no final da época passada e estava livre desde então.

O Maisfutebol sabe que, à data, Paulo Meneses, coordenador do departamento de scouting do Sp. Braga há sete anos, era a possibilidade mais forte, mas, após reuniões, não se chegou a um entendimento no sentido de convencer o diretor do clube minhoto, peça-chave na estrutura de António Salvador, a mudar-se para o Benfica Campus.

Antes de ter chegado ao Sp. Braga, Paulo Meneses trabalhou na prospeção de clubes como Betis, Sporting, Panathinaikos e, novamente, Sp. Braga, onde se iniciou em funções deste tipo há mais de 15 anos.

Recorde-se que a função de chief scout do Benfica está por ocupar desde a saída de Pedro Ferreira para o Nottingham Forest no verão de 2024. De lá até aos primeiros meses desta época, acabou por ser Rui Pedro Braz a assumir a liderança deste departamento e fazer a ponte com Rui Costa, mas a saída do então diretor-desportivo para os sauditas do Al Ahly aumentou ainda mais a necessidade de colmatar uma lacuna agora preenchida.