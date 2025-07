O Benfica informou nesta quinta-feira que o lateral-direito Alexander Bah vai ser alvo de uma cirurgia amanhã, sexta-feira.

O clube acrescenta, em comunicado, que esta artroscopia está «devidamente programada no plano de recuperação» de Bah, «não se prevendo qualquer impacto no processo de tratamento e nos prazos de regresso à competição».

A 9 de fevereiro deste ano, durante um Benfica-Moreirense, tanto Alex Bah como Manu Silva sofreram uma «entorse do joelho esquerdo com rotura completa do ligamento cruzado anterior».

Dependendo da evolução da recuperação, esta lesão tem um tempo de tratamento estimado entre seis e nove meses. A 9 de agosto completam-se seis meses do sucedido.