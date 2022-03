Nélson Veríssimo já pôde contar com alguns dos internacionais na sessão de treino desta quarta-feira com vista ao encontro contra o Sp. Braga, da 28.ª jornada da Liga, na Pedreira.



De acordo com as fotografias divulgadas pelo Benfica, Julian Weigl e Vlachodimos já integraram a preparação para o jogo da próxima sexta-feira (20h15). Em sentido contrário, os jogadores sul-americanos que foram chamados às respetivas seleções ainda não regressaram.



Os encarnados voltam a treinar esta quinta-feira e às 14h30, Nélson Veríssimo fará a antevisão do duelo contra os bracarenses que vai ter arbitragem de Luís Godinho.