OFICIAL: Benfica anuncia empréstimo de Obrador ao Torino
Transferência do lateral espanhol inclui uma opção de compra
O Benfica anunciou esta segunda-feira que Obrador é reforço dos italianos do Torino por empréstimo.
O lateral-esquerdo espanhol de 21 anos ficará em Itália até ao final da temporada, com o clube transalpino a ficar com uma opção de compra.
Também o Torino fez uma publicação nas redes sociais a anunciar a chegada de Obrador com uma curta mensagem de boas-vindas.
Benvenuto, Rafa 🐂 pic.twitter.com/YjaP4Hmon4— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 19, 2026
Rafael Obrador chegou ao Benfica em julho de 2025, proveniente do Real Madrid, tendo feito apenas um jogo pela equipa principal das águias e mais dois pela formação secundária.
[Artigo atualizado às 18h10]
