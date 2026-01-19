O Benfica anunciou esta segunda-feira que Obrador é reforço dos italianos do Torino por empréstimo.

O lateral-esquerdo espanhol de 21 anos ficará em Itália até ao final da temporada, com o clube transalpino a ficar com uma opção de compra.

Também o Torino fez uma publicação nas redes sociais a anunciar a chegada de Obrador com uma curta mensagem de boas-vindas.

Rafael Obrador chegou ao Benfica em julho de 2025, proveniente do Real Madrid, tendo feito apenas um jogo pela equipa principal das águias e mais dois pela formação secundária.

[Artigo atualizado às 18h10]

