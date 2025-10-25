Surpresas no onze do Benfica para o jogo desta noite frente ao Arouca relativo à 9.ª jornada da Liga, com José Mourinho a proporcionar a titularidade a Gianluca Prestianni e a juntar Tomás Araújo e Aursnes na linha defensiva.

Acompanhe o Benfica-Arouca no AO VIVO do Maisfutebol

O avançado argentino, acabado de chegar do Mundial Sub-20, entra diretamente para o onze para jogar com Luekbákio e Sudakov no apoio direto a Pavlidis no ataque.

O argentino assume, assim, o habitual lugar de Aursnes que recua para o lugar do lesionado Dedic no lado direito da defesa. José Mourinho tinha dito tinha duas soluções para o lugar do bósnio, uma mais conservadora, que passava por Tomás Araujo, outra mais ofensiva, com Aursnes. Acabou por escolher os dois e deixa António Silva de fora.

Equipas oficiais:

BENFICA: Trubin; Aursnes, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Richard Ríos e Barrenechea; Lukebakio, Prestianni e Sudakov; Pavlidis.

Suplentes: Samuel Soares, Obrador, António Silva, Ivanovic, Leandro Barreiro, Schjelderup, Henrique Araújo, João Rego e Ivan Lima.

AROUCA: João Valido; Tiago Esgaio, José Fontán, Omar Fayed e Aurnau Solà; Van EE e David Simão; Trezza, Pablo Gozálbez e Puche; Barbero.

Suplentes: Mantle, Popovic, Diogo Monteiro, Djouahra, Hyunju Lee, Fukui, Brian Islas, Danté e Jansonas.