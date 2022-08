Fredrik Aursnes não é opção para Roger Schmidt no jogo desta terça-feira com o Paços Ferreira, o que significa que o médio vai ter obrigatoriamente de adiar a estreia a titular.

A explicação para a ausência é simples: Aursnes foi inscrito durante a semana passada, o que significa que na data original do Benfica-P. Ferreira (21 de agosto) ainda não estava inscrito.

O facto do encontro ter sido adiado para 30 de agosto, e entretanto o norueguês ter sido inscrito na Liga (estreando-se inclusivamente no Bessa), não altera a impossibilidade de ser opção, como refere o número 9 do artigo 41 do Regulamento de Competições da Liga: «Nos casos de adiamento de jogo, apenas poderão ser incluídos na ficha técnica do jogo adiado os jogadores que se encontravam regulamentarmente inscritos na data inicialmente fixada», pode ler-se.