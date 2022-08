Fredrik Aursnes, o mais recente reforço do Benfica, já foi inscrito na Liga e já está disponível para a deslocação da equipa de Roger Schmidt ao Estádio do Bessa, onde vai defrontar o Boavista, este sábado, em jogo da 4.ª jornada da Liga.

O médio norueguês, que vai jogar com o número 8 nas costas, já aparece na lista de jogadores do Benfica no site da liga protuguesa.