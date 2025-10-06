O plantel do Benfica vai ficar desfalcado nos próximos dias com um total de dezoito jogadores chamados às respetivas seleções. José Mourinho já tinha brincado com a situação, dizendo que ia fazer uma «peladinha» com Aursnes e mais um ou outro jogador, mas vai contar com, pelo menos, mais seis jogadores disponíveis do plantel principal.

Mesmo com a dispensa de Diogo Ferreira da seleção de sub-19, devido a lesão, o Benfica vai ter dezoito jogadores ausentes dos trabalhos nos próximos dias, devido a compromissos nas seleções.

Do plantel principal ficam sobram apenas doze jogadores, mas cinco deles estão entregues ao departamento médico. São os casos de, além de Diogo Ferreira, Alexander Bah, Manu, Bruma e Nuno Félix.

Neste contexto, Mourinho vai apenas poder contar com Aursnes, Enzo Barrenechea, Samuel Dahl, Tomás Araújo, Samuel Soares, Henrique Araújo e Diogo Prioste.

Segundo o plano traçado por José Mourinho para este período, o Benfica está de folga esta segunda-feira, depois trabalha terça e quarta-feira, volta a folgar de quinta a domingo e regressa em definitivo na próxima segunda-feira.

Recordamos que, depois dos compromissos das seleções, o Benfica vai a Chaves, a 17 de outubro, para o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, e, quatro dias depois, viaja para Newcastle para mais um jogo na Liga dos Campeões.