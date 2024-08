Angel Di María despediu-se da seleção da Argentina depois da última Copa América, mas, agora, a federação argentina quer promover uma homenagem ao avançado do Benfica, a 6 de setembro, antes do jogo da seleção alviceleste com o Chile, no Estádio Monumental.

O Diário Olé adianta mesmo que Di María já teve o consentimento do Benfica para viajar para Buenos Aires, numa altura em que a Liga também vai estar interrompida, para os jogos das seleções.

«No outro dia fiquei tranquilo porque não estava com a ansiedade habitual quando saía a lista de convocados. Já sabia que não ia estar, só fui ver por curiosidade, para ver os rapazes que lá estavam, porque a partir de agora sou apenas mais um adepto da seleção e quero que tudo lhes corra bem», disse Di María numa recente entrevista à ESPN.

Di María não joga mais pela seleção, mas foi «convocado» para uma «última dança» com a alviceleste, neste caso, a 6 de setembro, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, naquele que será o primeiro jogo da Argentina depois da retirada de Di María, anunciada a 14 de julho.

Além de Di María, Lionel Messi, a recuperar de uma lesão, contraída no embate com a Colômbia, também fica de fora deste jogo relativo à fase de qualificação para o Mundial2026.

O Diário Olé, da Argentina, adianta, entretanto, que o Benfica já autorizou, a pedido da federação da Argentina, Di María a viajar para a Argentina, reconhecendo a importância que esta homenagem terá para o jogador que representou o país ao longo de quase 16 anos, desde 2008.