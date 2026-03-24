Benfica: Banjaqui pronto para assinar revovação por cinco anos
Clube encarnado fechou acordo com o jovem lateral, que esta terça-feira cumpre 18 anos
O Benfica segurou Banjaqui com um acordo para renovar contrato, que está fechado e que espera apenas o regresso do jogador da seleção sub-21 para ser assinado.
Banjaqui, refira-se, cumpre esta terça-feira, dia 24 de março, 18 anos, atingindo a maioridade e podendo, por isso, assinar um contrato de longa duração. Nesse sentido, há entendimento fechado e falta apenas meter a assinatura no papel.
Como escreveu o jornal A Bola, e confirmou entretanto o Maisfutebol, a renovação de Banjaqui prevê um prolongamento do contrato por mais cinco anos, até 2031, e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.
Este acordo serve também para premiar uma das maiores promessas do Benfica e um jogador que estava a ser muito cobiçado por alguns tubarões, entre os quais o Barcelona, que pretendia tirá-lo do clube encarnado antes de ele assinar este novo contrato.
Apesar de terem falado com o jogador e de terem tentado atraí-lo com um contrato extraordinário, acabaram por não esbarrar no facto de Banjaqui ter dado sempre prioridade ao Benfica e à evolução que está a ter no clube encarnado.