O Benfica regressou esta sexta-feira ao trabalho, após dois dias de folga, com intensidade máxima e com Leandro Barreiro já integrado, na preparação para a difícil deslocação à Pedreira, para defrontar o Sp. Braga em jogo da 16.ª jornada da Liga que está marcado para as 18h00 do próximo domingo.

A grande novidade foi a presença do internacional luxemburguês, ao que tudo indica, já recuperado da contusão no tornozelo esquerdo que o afastou dos últimos dois jogos. O médio já estaria recuperado para o jogo com o Famalicão, mas os sinais dados no último treino antes da partida da 15.ª jornada levaram Mourinho a deixá-lo de fora. Nesta sexta-feira, na antevéspera do jogo no Minho, correu no relvado do Seixal.

Uma sessão que contou com a presença dos jovens laterais José Neto e Daniel Banjaqui, mas também do médio Tiago Freitas.

Ainda sem Samuel Soares, que se lesionou no último jogo da Taça de Portugal, frente ao Farense, Diogo Ferreira e Arnas Voitinovicius juntaram-se a Trubin na preparação dos guarda-redes.