O Botafogo apresentou ao Benfica uma proposta de 10,5 milhões de euros por 90 por cento do passe de Benjamín Rollheiser, sabe o Maisfutebol.

Segundo foi possível saber, as negociações entre as partes ainda não estão fechadas, mas esse cenário pode mudar nas próximas horas.

Rollheiser chegou ao Benfica em janeiro de 2024 a troco de 8,720 milhões de euros, proveniente do Estudiantes de la Plata, que ficou com direito a receber 10 por cento de uma futura venda. Até agora, esteve presente em 27 jogos das águias, a grande maioria saído do banco. O extremo de 24 anos, que pode também atuar numa posição mais central do meio-campo, tem sido pouco utilizado por Bruno Lage.

Agora, Rollheiser, que não integrou sequer a ficha de jogo no Benfica-Moreirense, está na iminência de regressar à América do Sul pela porta do atual campeão brasileiro e da Libertadores.