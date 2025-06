O grupo do Benfica que está em Tampa, na Florida, a preparar-se para a estreia no Mundial de Clubes cresceu esta sexta-feira para 28 jogadores, com a chegada de nove internacionais e a dispensa de três jovens que estavam às ordens de Bruno Lage.

Juntaram-se ao grupo Trubin, António Silva, Kökcü, Pavlidis, Aktürkoğlu, Leandro Barreiro, Schjelderup, Samuel Dahl e Bajrami, depois de terem estado ao serviço das respetivas seleções.

Em sentido inverso, Rui Silva, Nuno Félix e Eduardo Fernandes, que estavam inscritos na competição, foram dispensados do estágio.

O Benfica estreia-se no Mundial de Clubes na próxima segunda-feira (18h00 locais, 23h00 em Portugal) frente aos argentinos do Boca Juniors.