A Casa do Benfica da Quinta do Conde, em Sesimbra, foi vandalizada na noite de quarta-feira. Não é a primeira vez que os adeptos do Sporting visam este lugar.

«É com muita tristeza que informamos que a Casa Benfica na Quinta do Conde foi vandalizada gravemente durante a noite de ontem [quarta-feira]. Somos uma casa que respeita todos, até com clientes de vários clubes, todos bem tratados. Será apresentada queixa na polícia», lê-se, numa publicação nas redes sociais.