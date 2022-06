O Benfica foi absolvido de um castigo de jogo à porta fechada, imposto pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) devido ao alegado apoio de grupos organizados de adeptos não registados. O clube encarnado recorreu da decisão e foi absolvido pelo Juízo Local Criminal de Lisboa.



«Destarte, é inexorável concluir que as condutas adoptadas pela Recorrente não consubstanciam actos de apoio proibido, nos termos e para os efeitos da Lei n. 39/2009, de 30 de Julho. Entende também este Tribunal que, não se mostrando preenchido, em nenhuma das alegadas infracções, nem o elemento objectivo, nem o elemento subjectivo do tipo contraordenacional, cumpre absolver a Recorrente», pode ler-se.



