(artigo atualizado)

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou a suspensão de Roger Schmidt por um jogo, significando isso que o treinador do Benfica não poderá sentar-se no banco das águias no jogo desta sexta-feira com o Famalicão.

Recorde-se que Schmidt foi expulso na reta final do Vizela-Benfica depois de ter devolvido para a bancada uma garrafa de água que lhe foi atirada desde uma zona destinada ao público afeto à equipa da casa. «Reagi às provocações dos adeptos que estava por trás de mim, o que não é permitido. Aceito a expulsão», disse o técnico das águias na conferência de imprensa após o jogo.

Segundo foi possível saber, o Conselho de Disciplina teve em consideração atenuantes na aplicação do castigo de Schmidt, por não ter cadastro (nunca foi expulso desde que chegou ao futebol português) e por ter sido dado como provado que se tratou da reação a uma provocação.

Isso mesmo - mas não só - custou ao Vizela uma multa de 612 euros. «Na sequência dos festejos do 2.º golo do SL Benfica foi arremessada para o relvado uma garrafa plástica de água, de 33 cl, proveniente da bancada Poente sector inferior ao B3 (por cima do banco de suplentes da equipa visitante), sector ocupado por adeptos afectos ao FC Vizela. O objecto passou por cima do treinador do SL Benfica, tendo-o atingido com água e caído no relvado. Nesse seguimento, foi ainda arremessado um isqueiro para o relvado, que atingiu o árbitro assistente, no momento em que este se dirigia para o treinador do SL Benfica», lê-se no mapa de castigos dado a conhecer nesta quinta-feira.