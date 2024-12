O nevoeiro ameaça voltar a adiar a partida entre Nacional e Benfica, referente à 8.ª jornada da Liga, interrompido ao nono minuto, a 6 de outubro. Nessa tarde, o típico nevoeiro da Choupana foi o motivo para a interrupção do encontro.

De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), a região do Funchal vai contar, nesta quinta-feira, com «céu geralmente muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca a partida da tarde». Além disso, importa notar que o vento vai ser, geralmente, fraco, soprando abaixo dos 15 km/h.

Por fim, a temperatura vai variar entre os 20.ºC e os 18.ºC.

Em caso de nova interrupção, este jogo vai ser reatado às 15h de sexta-feira.

Este agendamento cumpre o definindo no Artigo 46.º do Regulamento de Competições da Liga sobre «jogos adiados ou interrompidos devido a caso fortuito ou de força maior», para «que um jogo se inicie ou se conclua, este realizar-se-á ou completar-se-á no mesmo estádio, dentro das 30 horas seguintes».

Após 14 jornadas disputadas, o Benfica tem a oportunidade de retomar a vice-liderança do campeonato, totalizando 35 pontos, menos um do que o Sporting. Por sua vez, o Nacional é 14.º classificado, com 12 pontos, empatado com AVS e Estrela da Amadora.