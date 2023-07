Chiquinho foi este sábado distinguido pela Câmara Municipal de Santo Tirso com a Medalha de Mérito Desportivo. O médio do Benfica, recorde-se, é natural de Santo Tirso, tendo aliás começado a jogar com seis anos na União Desportiva e Social de Roriz, da vila com o mesmo nome, no concellho tirsense.

O jogador não esteve presente na entrega da medalha, mas agradeceu através das redes sociais.

«Não podendo estar presente, agradeço ao presidente Alberto Costa e a todas as pessoas que com ele trabalham pela distinção. É um orgulho para mim e para a minha familia. Obrigado», escreveu.