A poucos dias do arranque da pré-temporada do Benfica, Chiquinho publicou um vídeo nas redes sociais, a trabalhar intensamente, à chuva, nas instalações do Moreirense.

«Manhãs produtivas», escreveu o médio ofensivo, numa story do instagram em que aparece a treinar de forma intensa.

Ainda sem saber se terá lugar no plantel de Roger Schmidt, o médio que na última temporada esteve emprestado aos turcos do Giresunspor e que tem contrato até 2024, pretende apresentar-se na melhor forma no primeiro treino que está previsto para segunda-feira.

Antes disso, já este sábado, o plantel do Benfica começa a realizar os habituais exames médicos de início de temporada.