O Benfica acelerou a preparação da pré-temporada este sábado com uma dupla sessão de treinos, uma de manhã e outra à tarde, que teve como principal novidade a integração de Enzo Barrenechea que se juntou a Obrador e Dedic entre os reforços que já estão às ordens de Bruno Lage.

Ao sexto dia de preparação no Seixal, o grupo acolheu o reforço proveniente do Aston Villa, logo com dois treinos exigentes no mesmo dia, mas na véspera da primeira folga concedida pelo treinador neste período de preparação.

Um novo Benfica em construção que vai mostrar-se, pela primeira vez aos adeptos, no próximo sábado, frente ao Fenerbahçe de José Mourinho, na Eusébio Cup.