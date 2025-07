O Benfica informou, na manhã deste domingo, que Bruma sofreu uma «rotura completa do tendão de Aquiles esquerdo». Uma lesão grave, tal como o Maisfutebol tinha dado conta.

O clube acrescenta, em comunicado, que «o jogador será submetido a intervenção cirúrgica e iniciará o processo de recuperação», sem precisar datas. Segundo apurou o nosso jornal, a paragem rondará os oito a nove meses.

Bruma lesionou-se sozinho, no decorrer da Eusébio Cup deste sábado, diante do Fenerbahçe de José Mourinho. Corria o minuto 77 do encontro, poucos tempo após ter entrado em jogo, quando apoiou mal o pé esquerdo e lançou-se para o chão, com um esgar de dor.

Acabou por sair pelo próprio pé. Os jogadores do Benfica dedicaram a vitória, por 3-2, ao colega.

Bruma está no Benfica há apenas sete meses. Chegou no mercado de janeiro por seis milhões de euros, assinando um contrato de três anos válido até 2028. Tem 30 anos.

[Notícia atualizada às 11h58]