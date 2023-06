O Benfica e o Louisville City FC anunciaram esta quinta-feira a transferência do jovem central Joshua Wynder para o clube da Luz. O defesa de 18 anos fez toda a formação no clube norte-americano e, segundo revela o Benfica, vai integrar a equipa B na próxima temporada.

«Estou muito feliz por assinar pelo Benfica. É um grande clube, com ótimos adeptos. Precisava de um clube que ajudasse ao meu desenvolvimento e o Benfica é um clube conhecido pelo trabalho realizado com os jovens e pela forma como ajuda ao crescimento dos jogadores», destacou o jovem que, em 2022, foi considerado o melhor jogador jovem do USL Championship.

Em declarações à BTV, o jovem central diz que tem o sonho de, um dia, jogar na Liga dos Campeões. «O meu sonho de criança é jogar a Liga dos Campeões. É um objetivo que quero cumprir. As instalações são fantásticas, com excelentes pessoas, tal como os treinadores do Benfica Campus e staff técnico», destacou ainda o central depois de uma primeira visita ao Estádio da Luz.