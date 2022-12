O treinador do Benfica, Roger Schmidt, confirmou a ausência do futebolista brasileiro David Neres para a deslocação dos encarnados a Braga, para o jogo que fecha a 14.ª jornada da I Liga, na sexta-feira.

«Primeiro, estamos felizes por recomeçar, por jogar de novo a bom ritmo. O Braga está a fazer uma boa época na Liga, mas também a nível internacional. Temos de estar prontos, penso que treinámos bem, a equipa está toda. Excetuando o David Neres, todos estão prontos para amanhã. Jogámos muito bem antes da pausa, com fluidez e nas últimas cinco, seis semanas foi uma nova situação. Temos de construir a mesma atenção e fluidez e temos de começar a partir do primeiro minuto com o Braga», afirmou Schmidt, em conferência de imprensa, elogiando a capacidade ofensiva do adversário.

«Penso que é óbvio que são muito bons no ataque, têm uma ideia clara de jogo, são perigosos. Temos de defender muito bem e lembrarmo-nos que temos de jogar um futebol ofensivo, mas também estar muito concentrados a defender. Temos as nossas qualidades e temos de mostrar amanhã que podemos influenciar o jogo de uma boa forma, criar ocasiões, marcar golos e que possamos utilizar a história do jogo para vencer», referiu o técnico alemão.

Neres, baixa única, já tinha falhado o jogo com o Moreirense, para a Taça da Liga.

O Benfica parte para o jogo na liderança com 37 pontos, mais cinco do que o FC Porto, que tem 32 e mais um jogo (venceu já o Arouca na última noite, por 5-1). O Sp. Braga é terceiro, com 28 pontos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol, com apito inicial marcado para as 21h15.