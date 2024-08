Morreu Adolfo Calisto, antigo jogador do Benfica e internacional português.



O clube encarnado deu conta do falecimento do ex-defesa, esta quinta-feira. Tinha 80 anos.



Adolfo Calisto começou a carreira no Barreirense e passou ainda pelo Seixal FC antes de rumar à Luz. Contemporâneo de Coluna, Toni, Eusébio ou Humberto Coelho, disputou 311 jogos de águia ao peito, símbolo que defendeu de 1967 a 1975.



Ao serviço do Benfica, o defesa-esquerdo conquistou 13 títulos antes de sair para o Portimonense. Além do emblema de Portimão, o antigo internacional português jogou ainda no Grupo União Sport e no Alcains.



Após o fim da carreira, Adolfo Calisto integrou a formação do Benfica e foi adjunto dos sub-16 entre 2011 e 2020.