Amar Dedic contraiu uma «entorse traumática» no joelho direito, lesão que implica uma paragem de, pelo menos, quinze dias, segundo explicou uma fonte do Benfica.

O internacional bósnio lesionou-se na passada terça-feira, no decorrer do jogo com a Áustria, relativo à fase de qualificação europeia para o Mundial 2026 e, no regresso a Lisboa, já esta quarta-feira, o lateral referiu que estava com dores no joelho.

Segundo explica uma fonte do Benfica, o lateral sofreu uma «entorse traumática no joelho direito estiramento capsular» o que, em média, implica uma paragem de quinze dias.

O defesa está agora entregue ao departamento médico do clube e vai falhar a receção ao Santa Clara (já estava castigado), jogo da 5.ª jornada, marcado para sexta-feira, e também a estreia do Benfica na Liga dos Campeões, no dia 16, frente ao Qarabag, também no Estádio da Luz.