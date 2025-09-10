Benfica: Dedic sofreu entorse no joelho direito e vai parar por quinze dias
Clube explicou a lesão que o lateral sofreu ao serviço da seleção da Bósnia
Amar Dedic contraiu uma «entorse traumática» no joelho direito, lesão que implica uma paragem de, pelo menos, quinze dias, segundo explicou uma fonte do Benfica.
O internacional bósnio lesionou-se na passada terça-feira, no decorrer do jogo com a Áustria, relativo à fase de qualificação europeia para o Mundial 2026 e, no regresso a Lisboa, já esta quarta-feira, o lateral referiu que estava com dores no joelho.
Segundo explica uma fonte do Benfica, o lateral sofreu uma «entorse traumática no joelho direito estiramento capsular» o que, em média, implica uma paragem de quinze dias.
O defesa está agora entregue ao departamento médico do clube e vai falhar a receção ao Santa Clara (já estava castigado), jogo da 5.ª jornada, marcado para sexta-feira, e também a estreia do Benfica na Liga dos Campeões, no dia 16, frente ao Qarabag, também no Estádio da Luz.