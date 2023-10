O Benfica bateu, esta sexta-feira, o Torreense por 1-0, num jogo-treino disputado no Seixal.



João Victor, jogador brasileiro que ficou afastado do jogo com o Inter por falta de empenho nos treinos, anotou o único golo do encontro.



O próximo jogo oficial dos campeões nacionais está agendado para dia 20 de outubro diante do Lusitânia, da Taça de Portugal.