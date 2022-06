O Benfica veio a público anunciar que «desconhece e repudia» a existência de um pacto com o Sporting, anunciado por Luís Filipe Vieira, em entrevista à CMTV, destinado a baixar salários ou a impor limites orçamentais nas modalidades, como o Sporting também já tinha feito na véspera, através do diretor de comunicação, Miguel Braga.

«Tal como se encontra expresso no Orçamento do Clube para a época 2022/23, ontem aprovado em Assembleia Geral por larga maioria, o Sport Lisboa e Benfica tem estado a reforçar a sua trajetória de investimento nas Modalidades com vista a uma maior competitividade das suas equipas, por forma a alcançar mais títulos em Portugal e no panorama europeu», refere o comunicado do Benfica.

Na véspera, Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, também já tinha reagido às declarações de Luís Filipe Vieira. «Pactos para estabelecer tetos salariais e baixar concertadamente salários? Basta olhar atentamente para os relatórios dos dois clubes e perceber as diferenças…», escreveu Miguel Braga.