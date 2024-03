O Benfica bateu o Desp. Chaves por 1-0, na Luz, numa partida da 27.ª jornada da Liga.



João Neves, de cabeça, marcou o único golo do jogo aos 68 minutos. Os encarnados viram Hugo Souza defender três penáltis, mas o brasileiro nada pôde fazer para travar o cabeceamento do internacional português.



Com esta vitória, as águias subiram provisoriamente à liderança do campeonato por troca com o Sporting. Por sua vez, os flavienses são últimos da tabela classificativa.